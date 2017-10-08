Дэвид Мойес: "Не думаю, что после ухода Фергюсона кто-то справился бы с "МЮ" лучше меня"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес признал, что под его руководством команда играла недостаточно хорошо. Вместе с тем, шотландец отметил, что любому специалисту было бы сложно заменить Алекса Фергюсона, который проработал с "красными дьявоалами" 26 лет.

Напомним, Мойес возглавил "МЮ" летом 2013 года, но не проработал с командой до конца сезона – его отправили в отставку весной 2014 года. В том сезоне манкунианцы заняли 7-е место в чемпионате Англии, а в Лиге чемпионов дошли до 1/4 финала, где проиграли "Баварии" (1:1 – дома, 1:3 – на выезде. – Прим. "СЭ").

– Согласен, что если ты возглавляешь "МЮ", то должен побеждать. А я побеждал недостаточно часто, – цитирует Mirror Мойеса. – Но мне не кажется, что после ухода Фергюсона кто-то смог бы справиться с "Манчестером" лучше, чем я.

Да, я пришел в чемпионскую команду, но "Челси" и "Манчестер Сити" тем летом заметно усилились, потратив на трансферы много денег. Мне было тяжело справиться с командой, только что завоевавшей титул.