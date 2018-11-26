Дэвид Мойес: "Мне дали мало времени в "Манчестер Юнайтед"

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес считает, что руководство клуба должно было предоставить ему больше времени на работу с командой, сообщает TalkSport. 55-летний шотландский специалист заявил, что "красные дьяволы" переживают не самые простые времена.

– Считаю ли я, что мне должны были предоставить больше времени? Конечно же, да, – цитирует Мойеса TalkSport. – Встать у руля такого клуба, как "Манчестер Юнайтед", продолжить путь такого тренера, как Сэр Алекс Фергюсон после всего, что он сделал для клуба, и в итоге провести там всего лишь 10 месяцев. В Манчестере могла свершиться революция, клуб мог продолжить развиваться. Просто нужно было дать мне чуть больше времени. Я не собирался приходить и полностью менять устав Фергюсона, но были вещи, которые требовали незамедлительных перемен.

– Взгляните на то, как "Челси" и "Манчестер Сити" меняли своих тренеров. "Манчестер Юнайтед" умел побеждать, потому что у них был особенный тренер и особенные игроки. Но когда эта эпоха закончилась, единственное, что было необходимо сделать руководству – предоставить время следующему наставнику. Я до сих пор считаю, что клуб переживает не самые простые времена.

В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" после 13 туров занимает седьмое место с 21 очками.