Дэвид Мойес: "Когда я пришел в "Сандерленд", мне никто не сообщал о продаже клуба"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес расстроен, что руководство не собирается выделять деньги на покупку игроков в зимнее трансферное окно. Специалист отметил, что ему не сообщали о финансовых трудностях, когда он подписывал контракт с клубом.

– "Сандерленд" очень хотел видеть меня в своем клубе, однако если бы я знал о финансовых трудностях, я бы по-другому отреагировал на их предложение, – цитирует The Guardian Мойеса. – По крайней мере, я бы дольше думал. Я не знал, что мне не дадут денег в январе. Я расстроен, что не смогу провести несколько трансферов, так что мне придется опираться на то, что делали другие тренеры до меня.

Задача становится сложнее из-за этой ситуации. Я ждал, что меня ждет большая работа, и никто не сообщил, что команду собираются продавать. Не хочется, чтобы клуб болтался на дне турнирной таблицы, ведь у него замечательная инфраструктура, стадион, невероятная поддержка болельщиков.

Думаю, сохранение прописки в чемпионате Англии станет нашим лучшим достижением в этом сезоне. Да, у других менеджеров получалось сделать это раньше, но моя задача немного усложнилась.