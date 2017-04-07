Дэвид Мойес: "Аничебе только восстановился, но "Сандерленду" необходимо рисковать"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес заявил, что нападающий Виктор Аничебе, не игравший три месяца из-за травмы, еще не набрал нужную форму, но сыграет в матче 32-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". 28-летний нигериец на 17 минут вышел на поле в середине этой недели во встрече с "Лестером" (0:2).

- Виктор работает, но ему необходимо еще набрать кондиции, при которых он способен менять ситуацию на поле, - цитирует BBC Мойеса. - "Сандерленд" находится в ситуации, когда приходится рисковать. Может ли он сыграть 90 минут? Возможно, но несколько минут он определенно проведет на поле.