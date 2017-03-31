Дэвид Голд: "В руководстве "Вест Хэма" не было разговоров об отставке Билича"

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Голд заявил, что клуб не собирается увольнять главного тренера Славена Билича. Ранее английские СМИ допустили, что "молотобойцы" могут сменить наставника. На данный момент команда хорватского специалиста идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

- Между мной, советом руководства клуба и Славеном нет никаких проблем, - цитирует BBC Голда. - Я хожу на все заседания правления, и ни разу не было никаких дискуссий об увольнении тренера. Он отличный парень, наш наставник, и мы все ему нравимся.