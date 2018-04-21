10:51 | Футбол — Англия

Дэвид Бекхэм: "Настало время отдать Венгеру должное за все, что он сделал для "Арсенала"


Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Дэвид Бекхэм считает, что главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер заслуживает огромного уважения. Француз объявил, что покинет "канониров" по окончании сезона.

– Возможно, Венгер наконец-то получит то уважение, которого заслуживает за 22 года, на протяжении которых воспитывал отличных футболистов, делал красивый футбол и обеспечивал великое противостояние с "МЮ", – написал в своем Инстаграме Бекхэм. – Настало время отдать должное Венгеру за все, что он сделал для футбола "Арсенала".

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