Дэвид Бекхэм: "Гол в ворота Греции - один из моих любимых моментов в карьере"

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм назвал свой гол 15-летней давности в ворота Греции одним из лучших моментов в карьере. На 93-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2002 года хавбек со штрафного поразил ворота соперника и принес команде ничью (2:2) и путевку на мировое первенство.

- Было принято получить много приятных сообщений от людей сегодня, - написал на своей странице в социальной сети Бекхэм. - До сих пор не могу поверить, что это случилось целых 15 лет назад. Я всегда был невероятно горд играть за свою страну, и это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии.