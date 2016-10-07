15:15 | ФУТБОЛ — Англия

Дэвид Бекхэм: "Гол в ворота Греции - один из моих любимых моментов в карьере"

0
0
0

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм назвал свой гол 15-летней давности в ворота Греции одним из лучших моментов в карьере. На 93-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2002 года хавбек со штрафного поразил ворота соперника и принес команде ничью (2:2) и путевку на мировое первенство.

- Было принято получить много приятных сообщений от людей сегодня, - написал на своей странице в социальной сети Бекхэм. - До сих пор не могу поверить, что это случилось целых 15 лет назад. Я всегда был невероятно горд играть за свою страну, и это был один из моих любимых моментов в футболке сборной Англии.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ