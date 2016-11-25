Дэвид Бекхэм: "Джеррард всегда был хорошим другом на поле и вне его"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм поздравил бывшего капитана "Ливерпуля" и соотечественника Стивена Джеррарда с завершением карьеры. Вчера 36-летний англичанин объявил, что минувший сезон в "Лос-Анджелес Гэлакси" стал для него последним в футболе. Примечателен тот факт, что в Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" считаются принципиальными соперниками.

- Этот день однажды должен был наступить, но все равно грустно видеть завершение карьеры одним из величайших полузащитников в футболе, - написал на своей странице в социальной сети Бекхэм. - Мне было приятно быть капитаном сборной Англии, зная, что в центре поля играет Стиви, а также с удовольствием играл против него, несмотря на сложность этого, он был хорошим другом на поле и вне его. Джеррард - игрок, который может работать, передавать свой опыт, отбирать мяч, играть головой, организовывать и забивать голы. Успехов Стиви и его прекрасной семье.