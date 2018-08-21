Дэвид Бекхэм: "Для меня большая честь получить награду президента УЕФА"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет обладателем награды президента УЕФА за 2018 год. В интервью официальном сайту организации он прокомментировал это событие.

"Получить Награду президента УЕФА - большая честь для меня, - сказал 43-летний Бекхэм, первый английский футболист, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов. - В ходе своей карьеры я всегда выкладывался на сто процентов и старался придерживаться принципов командного духа и "фэйр-плей". Рад, что присоединяюсь к яркой когорте игроков, получивших эту награду в прежние годы. Многие из незабываемых моментов моей карьеры пришлись на матчи Лиги чемпионов, в том числе и волшебный вечер в Барселоне в 1999-м, когда мы в драматичном стиле взяли верх над "Баварией".

Англичанин, который получит награду в конце месяца в Монако, в ходе карьеры провел за клубы и сборную 762 матча, забил 130 мячей. В 1990 году вместе с "Манчестер Юнайтед" он выиграл Лигу чемпионов.

В 2015 году он основал "7: Фонд ЮНИСЕФ Дэвида Бекхэма", целью которого является оказание помощи детям и борьба с жестокостью по отношению к ним. Кроме того, фонд работает над тем, чтобы у детей была возможность посещать школу и получать образование.