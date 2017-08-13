Дети пострадали в драке на матче "Мидлсбро" – "Шефилд Юнайтед"

В результате драки между фанатами на матче 2-го тура чемпионшипа "Мидлсбро" – "Шеффилд Юнайтед" (1:0) пострадали дети в возрасте 10 лет и один из сотрудников полиции, сообщает BBC. По информации источника, правоохранительные органы арестовали пять человек, они находятся под стражей до завершения расследования.
Беспорядки на стадионе возникли в конце второго тайма, когда фанаты "Шеффилда" стали праздновать гол, который боковой арбитр отменил из-за офсайда.
– К сожалению, небольшая группа людей ведет себя таким образом, что подвергает риску невинных болельщиков, – заявил представитель полиции.
Middlesbrough fans and Sheffield United fans in the stands 💥👊🏻 pic.twitter.com/j5QxFu0nXJ– FootyAwayDays Videos (@FootyAwayDayVid) 12 августа 2017 г.
баламошка
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13:56