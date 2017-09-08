"Дерби" уничтожил "Халл" Слуцкого

"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" в матче английской чемпион-лиги - 5:0. Дубль в поединке оформили Матей Выдра и Брэдли Джонсон. При счете 0:1 команда Леонида Слуцкого не реализовала пенальти - хавбек сборной Швеции Себастьян Ларссон пробил сильно выше ворот.
На данный момент "Халл" занимает десятое место в турнирной таблице. При этом "тигры" лидируют как по забитым, так и по пропущенным голам (12-12). Впрочем, команда провела на матч больше остальных - еще 11 матчей шестого тура будут сыграны позднее.
Первенство Англии
Чемпион-лига
6-й тур
"Дерби Каунти" - "Халл Сити" - 5:0 (4:0)
Голы: Выдра, 15 (1:0). Выдра, 34 (2:0). Дэйвис, 38 (3:0). Б. Джонсон, 45 (4:0). Б. Джонсон, 58 (5:0).
Нереализованный пенальти: Ларссон, 27 (мимо).
"Дерби Каунти": Карсон, Бэйрд, Дэйвис, Кио, Ольссон, Лоуренс, Хаддлстоун, Джонсон, Выдра (Мартин, 80), Вайманн (Расселл, 74), Ньюджент (Уинналл, 73).
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кингсли, Боуэн, Хенриксен, Ларссон, Тораль (Ирвайн, 70), Грощицки (Мейлер, 75), Дико (Диоманде, 74).
Судья: Бонд.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
AlexMiron
Лёня что это было!?
00:03
Pablo_75
Вообще те кто знают Чемпионшип, говорят, что состав у Халла как раз на 10-е место. Ни о каком выходе в АПЛ речи нет в принципе. Леонид Викторович просто в творческой командировке.
00:03
Serenky25
kaduly ....Женька Харьковский это все!!!
23:58 8 сентября
Serenky25
Владельцы клуба поимели денег за золотой парашют, за трансферы...поди им .плохо..Тут пришел человек с просьбой..Ну вот и все ок. Все рады.
23:56 8 сентября
kaduly
В ЦСКА тренер и все остальное Гинер ,не важно кто на поле команду выводит Тренеришко и это ещё громко сказано
23:54 8 сентября
Serenky25
Конечно не выйти...а там все просто. Леонида обкатают в англии год. А потом он возглавит ЦСКА. Вот в чем проект Абрамовича. А вы что подумали?
23:52 8 сентября
kaduly
Слуцкий тлько крылья со Тренеришко и это ещё громко сказано
23:50 8 сентября
van der sar
Такое ощущение,что игроки Слуцкого просто сливали...Даже если это не так,то с такими игроками в премьер-лигу не выйти.
23:46 8 сентября
alexansf
космос
23:45 8 сентября
Serenky25
Какая боль...Леонид Викторович. Вы не в России. Вы им про березы шумят..не пойте. Не поможет. У вас там две трети состава это рабы вывезенные из африки в великобританию..На этом стройте мотивацию. А если что то тапком запустите в голову...ну или установку делайте одев на голову наволочку от подушки...
23:44 8 сентября
Ment Ali
классно выдрали Лёнчика...
23:44 8 сентября
Jean4
Выдра!
23:39 8 сентября