"Дерби" уничтожил "Халл" Слуцкого

"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" в матче английской чемпион-лиги - 5:0. Дубль в поединке оформили Матей Выдра и Брэдли Джонсон. При счете 0:1 команда Леонида Слуцкого не реализовала пенальти - хавбек сборной Швеции Себастьян Ларссон пробил сильно выше ворот.

На данный момент "Халл" занимает десятое место в турнирной таблице. При этом "тигры" лидируют как по забитым, так и по пропущенным голам (12-12). Впрочем, команда провела на матч больше остальных - еще 11 матчей шестого тура будут сыграны позднее.

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6-й тур

"Дерби Каунти" - "Халл Сити" - 5:0 (4:0)

Голы: Выдра, 15 (1:0). Выдра, 34 (2:0). Дэйвис, 38 (3:0). Б. Джонсон, 45 (4:0). Б. Джонсон, 58 (5:0).

Нереализованный пенальти: Ларссон, 27 (мимо).

"Дерби Каунти": Карсон, Бэйрд, Дэйвис, Кио, Ольссон, Лоуренс, Хаддлстоун, Джонсон, Выдра (Мартин, 80), Вайманн (Расселл, 74), Ньюджент (Уинналл, 73).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кингсли, Боуэн, Хенриксен, Ларссон, Тораль (Ирвайн, 70), Грощицки (Мейлер, 75), Дико (Диоманде, 74).

Судья: Бонд.

Трансляция матча "Дерби Каунти" - "Халл Сити"