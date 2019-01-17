"Дерби Каунти" Лэмпарда вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв "Саутгемптон"

"Дерби Каунти" по пенальти обыграл "Саутгемптон" в матче 1/32 финала Кубка Англии. Команды в первый раз также сыграли вничью, поэтому была назначена переигровка, в которой должен был быть выявлен победитель.

В следующей стадии команда экс-полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда сыграет с "Аккрингтон Стэнли", выступающем в 3-м дивизионе страны.

Кубок Англии

1/32 финала

"Саутгемптон" – "Дерби Каунти" – 2:2 д.в. (0:0, 2:2, 0:0). Пенальти – 3:5

Голы: Армстронг, 68 (1:0). Редмонд, 70 (2:0). Уилсон, 76 (2:1). Уогхорн, 82 (2:2).

"Саутгемптон": Ганн, Седрик Суариш, Вестергор, Стивенс, Джонсон (Редмонд, 45), Рэмсей (Таргетт, 110), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Слэттери, 90), Лонг (Галлахер, 73), Эль-Юнусси.

Предупреждения: Джонсон, 16. Седрик Суариш, 75.

Судья: Тэйлор.

16 января. Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис".