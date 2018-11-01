"Дерби Каунти" Лэмпарда проиграл "Челси" в Кубке лиги

"Челси" переиграл "Дерби Каунти" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Все мячи были забиты в первом тайме. Автором победного гола стал испанский полузащитник Сеск Фабрегас.

Стоит отметить, что "Дерби Каунти" тренирует бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард. В 1/16 финала команда обыграла "Манчестер Юнайтед".

Кубок английской лиги

1/8 финала

"Челси" - "Дерби Каунти" - 3:2 (3:2)

Голы: Томори, 5 - в свои ворота (1:0). Мэрриотт, 9 (1:1). Кио, 21 - в свои ворота (2:1). Уогхорн, 27 (2:2). Фабрегас, 41 (3:2).

"Челси": Кабальеро, Кэйхилл, Кристенсен (Давид Луиз, 66), Дзаппакоста (Аспиликуэта, 78), Эмерсон, Фабрегас, Ковачич, Лофтус-Чик (Педро, 69), Канте, Виллиан, Мората.

Предупреждение: Эмерсон, 84.

Судья: Мосс.

31 октября. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".