Деннис Уайз: "В нынешнем "Челси" нет своего Терри"

Экс-капитан "Челси" Деннис Уайз, рассуждая о нынешних неудачах лондонского клуба, выразил мнение, что в составе "синих" нет ярко выраженного лидера. По словам ветерана, последним таким вожаком был Джон Терри.

– Я смотрю на некоторых новичков "Челси" и понимаю, что им сложно адаптироваться к английской премьер-лиге, – приводит Sky Sports слова Уайза. – В нынешней команде нет лидера. Последним таким был Джон Терри. Не думаю, что в нынешнем "Челси" есть кто-то похожий на него. Гэри Кэйхилл мог бы приблизиться к этому уровню, но у него есть проблемы.

Игроки "Челси" не уверены в себе. Конте может рассказать им многое, научить действовать тактически, поделиться идеями, но на поле выходят люди, которые боятся идти вперед.