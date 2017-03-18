Дэнни Уэлбек: "Невозможно выразить словами, каково это - регулярно играть и затем получить травму"

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек признался, что ему тяжело дались восстановления после травм. Форвард в январе вернулся на поле после второго серьезного повреждения в карьере, полученного в мае 2016 года.

- Было трудно, очень трудно, - цитирует Sky Sports Уэлбека. - Невозможно выразить словами, каково это - играть каждую неделю, тренироваться, а затем получить травму. Первое повреждение было трудно принять. Я никогда не был вне игры так долго. Это шокирует, не знаешь, как это воспринимать, не знаешь, как реагировать.

Когда я восстановился после первой травмы, то получил вторую, надолго выбившую меня из колеи. Сперва я думал, что это всего пара месяцев и пропуск Euro. Это расстраивает, но думаешь, что будешь готов к следующему сезону. Но тебе говорят, что нужна операция и восстановление после нее составит 9 месяцев. Мне казалось, что меня кто-то ударил.