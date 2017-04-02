Дэнни Уэлбек: "Арсенал" потерял еще 2 очка"

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек после ничьей с "Манчестер Сити" в матче 30-го тура чемпионата Англии (2:2) заявил, что его команда потеряла 2 очка. Однако он остался доволен тем, что команда проявила характер.

- "Арсенал" показал характер, но нужно обратить внимание на то, как мы пропустили голы, - цитирует BBC Уэлбека. - В этот момент сезона всем известно, что это не очень хорошо. Хочется быть как можно выше в таблице, поэтому сегодня мы потеряли еще 2 очка. Тем не менее, сегодня была хорошая игра для нейтрального зрителя. "Арсеналу" же нужны были 3 очка.