Дэнни Уэлбек: "Арсенал" показал отличную командную игру"

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек выразил радость по поводу победы над "Челси" (2:1) в финале Кубка Англии. При этом он не стал комментировать слухи о возможном уходе Арсена Венгера с поста наставника "канониров".

– Это была отличная командная игра, – цитирует ВВС Уэлбека. – Мы оказались в точке, когда все было против нас. Всегда присутствует волнение. Эта игра была полна сюрпризов. Тренер – взрослый человек, он сам принимает решение. И руководство принимает нужное решение. Поэтому я не могу его комментировать.

Трансляция матча "Арсенал" – "Челси"