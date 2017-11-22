Дэнни Роуз: "Я бы не смог помешать судьям принять те решения, которые привели к поражению "Тоттенхэма" в матче с "Арсеналом"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз заявил, что в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (0:2) судьи решили исход игры. Также 27-летний футболист отметил, что уважает любое решение главного тренера команды Маурисио Покеттино.

– В субботу я был в ярости, – цитирует The Sun Роуза. – Покеттино просто сказал, что хочет, чтобы я провел жесткую тренировку в субботу, что я и сделал. Я злился на то, что не попал в заявку, но в то же время я уважаю взгляды тренера.

Был бы я в тот день на поле "Эмирейтс" или нет – абсолютно не важно. Я все равно не смог бы помешать судьям принять те решения, которые привели к поражению "Тоттенхэма".

В этом сезоне Роуз провел за "Тоттенхэм" четыре матча во всех турнирах и результативными действиями не отметился. Футболист пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.