09:35 | ФУТБОЛ — Англия

Дэнни Миллз: "Ибрагимович и Погба могут страдать в "Манчестер Юнайтед"

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Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз считает, что напададающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович и полузащитник команды Поль Погба находятся в окружении игроков, которые не соответствуют их уровню.

– Когда классный игрок оказывается в средней команде, то и его уровень падает, так как игроки вокруг не так хороши, как он привык. Они не могут делать тех вещей, к которым привык этот классный игрок. Возможно, Погба и Ибрагимович даже страдают из-за этого в данный момент.

Другие футболисты не могут их поддержать, так как они не такого же уровня и даже могут тащить партнеров вниз.

 

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