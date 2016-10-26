Дэнни Миллз: "Ибрагимович и Погба могут страдать в "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз считает, что напададающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович и полузащитник команды Поль Погба находятся в окружении игроков, которые не соответствуют их уровню.

– Когда классный игрок оказывается в средней команде, то и его уровень падает, так как игроки вокруг не так хороши, как он привык. Они не могут делать тех вещей, к которым привык этот классный игрок. Возможно, Погба и Ибрагимович даже страдают из-за этого в данный момент.

Другие футболисты не могут их поддержать, так как они не такого же уровня и даже могут тащить партнеров вниз.