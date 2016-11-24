23:43 24 ноября | ФУТБОЛ — Англия

Дэнни Мерфи: "Джеррард - лучший полузащитник из всех, что я видел"

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Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дэнни Мерфи назвал Стивена Джеррарда одним из лучших футболистов в истории клуба. Хавбек провел в составе "красных" более 700 матчей, а последние полтора года защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".

- Думаю, что Джеррард принял верное решение, - цитирует Talk Sport Мерфи. - У него раньше были травмы, и он провел длинную, длинную карьеру. Думаю, он понял, что пришло время. Но в карьере Стиви будут новые главы.

Какая у него была карьера! Он однозначно входит в тройку лучших игроков в истории "Ливерпуля", а то и вообще является лучшим. Это лучший полузащитник из всех, кого я видел. 

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