21:44 | ФУТБОЛ — Англия

Дэнни Дринкуотер: "Игроки "Лестера" поддерживают Раньери"

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Полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер после поражения от "Суонси" (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Англии отметил, что испытывает разочарование. Он добавил, что команда поддерживает главного тренера команды Клаудио Раньери.

– Я испытываю разочарование…сложно что-то говорить в такой ситуации, – приводит ВВС слова Дринкуотера. – Да, есть разочарование, но команда должна сплотиться и биться в каждой игре – только так мы сможем выкарабкаться из сложившейся ситуации. Все игроки поддерживают Клаудио Раньери, но игра на футбольном поле зависит только от нас.

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Материалы REN-TV

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