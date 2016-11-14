Дэниэл Старридж: "Слова болельщиков о моем эгоизме не имеют ничего общего с реальностью"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж ответил на критику болельщиков в свой адрес. Поклонники "красных" обвиняли англичанина в том, что он принимает много индивидуальных решений, не желая участвовать в работе на команду.

– Я знаю, что вношу вклад в игру команды, – приводит The Mirror слова Старриджа. – Я отдаю голевые передачи, забиваю голы. Не важно, что говорят обо мне некоторые болельщики, но их высказывания не имеют ничего общего с реальностью. Это несправедливо, но я стараюсь не думать об этом. Конечно, голы доставляют мне удовольствие. Все нападающие хотят забивать, но гораздо важнее, когда твоя команда выигрывает, а ты принимаешь в этом непосредственное участие и делаешь все для достижения результата.



Именно результат команды волнует меня больше всего. Моя работа заключается в том, чтобы забивать и создавать моменты для партнеров.