Дэмьен Дафф: "Челси" Моуринью или "Челси" Конте? Я за Моуринью"

Бывший полузащитник "Челси" Дэмьен Дафф выразил мнение, что лондонский клуб под руководством Жозе Моуринью был сильнее нынешней команды Антонио Конте. Также он поделился своими воспоминаниями о владельце "Челси" Романе Абрамовиче. Дафф защищал цвета "Челси" с 2003 по 2006 год и стал одним из первых приобретений Абрамовича.

- Роман Абрамович - не самый разговорчивый человек, - цитирует "Р-Спорт" Даффа. - Конечно, он заходил к нам в раздевалку после матчей, но он больше смотрел, чем говорил. Абрамович не выдавал много эмоций в своих речах, он был краток и сух. Главное, что при его поддержке "Челси" добился тех результатов, которые имеет сейчас.

- Если сравнивать "Челси" Антонио Конте и "Челси" Жозе Моуринью, чья команда лучше?

- Я работал с Жозе Моуринью, поэтому поддерживаю его. При этом не стоит умалять заслуги Конте, особенно после того, что он сделал с клубом в этом сезоне. Конте - очень сильный тренер, но я за Моуринью.

- Вы поработали и с Клаудио Раньери. Считаете ли, что в "Лестере", который он сделал чемпионом Англии, ему воздалось за годы вторых мест?

- Раньери действительно заслужил громкие победы. Я очень уважаю его. Именно Раньери привел меня в "Челси" из "Блэкберна", за что я очень благодарен ему. Наверное, есть футбольный бог, который все видит и воздает по заслугам. Но этот успех будет сложно повторить. Частые неудачи, через которые сейчас проходит "Лестер", это, скорее, закономерность. "Лестеру" очень тяжело будет вновь стать первым.