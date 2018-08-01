Дембеле - о Погребняке: "Один из самых веселых людей, которых я знаю. Он все время смеялся"

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Мусса Дембеле в интервью "Известиям" рассказал о знакомстве с российским форвардом Павлом Погребняком. Оба игрока выступали за "Фулхэм" в 2012 году.

– В Англии вы общались с российским футболистом Павлом Погребняком. Что можете рассказать про него?

– Встреча с Павлом – мой первый опыт общения с игроком из России. Это один из самых веселых людей, которых я знаю. Он все время смеялся, очень теплый человек. В то же время он невероятно силен – высокий парень, забивающий голы.