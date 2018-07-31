Дембеле может сменить "Барселону" на "Арсенал"

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле этим летом может перейти в лондонский "Арсенал", информирует The Sun. Главный тренер "канониров" Унаи Эмери готов включить в сделку Аарона Рэмси, которого хотят видеть каталонцы у себя в команде.



21-летний Дембеле, который недавно стал чемпионом мира, в прошлом сезоне провел из-за травмы только 20 матчей за Барселону, в которых забил 3 гола и отдал 6 передач.

На счету 27-летнего Рэмси, которым интересуется "Челси", 24 матча в премьер-лиге-2017/18, в которых он забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.