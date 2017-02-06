Демарэй Грэй: "Игроки "Лестера" верят в Раньери, никакого конфликта нет"

Полузащитник "Лестера" Демарэй Грэй заявил, что, несмотря на турнирное положение команды в текущем сезоне, игроки доверяют главному тренеру Клаудио Раньери. Также 20-летний футболист отметил, что внутри команды нет разногласий. На данный момент "Лестер" идет на 16-м месте в премьер-лиге.

– Наша команда всегда была единым целым, – цитирует Press Association Sport Грэя. – Я говорю честно, мы бьемся друг за друга. Нам просто нужно выкладываться на все сто процентов, держаться вместе, быть семьей. У нас тяжелая ситуация, но игроки все еще верят в Раньери. Поверьте, в "Лестере" нет никакого конфликта.