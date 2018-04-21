22:57 21 апреля | Футбол — Англия

Деле Алли: "Тоттенхэм доминировал в матче с "МЮ" с первой и до последней минуты"


Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в полуфинале Кубка Англии отметил, что его команда владела инициативой с первой и до последней минуты.

- Мы подвели себя, и это разочаровывает, - приводит Goal слова Алли. - Мы должны взять себя в руки и хорошо провести последние матчи сезона.  Нельзя довольствоваться счетом 1:0 с такими командами, как "Манчестер Юнайтед". Мы не должны ставить себя в подобные ситуации.  

"Тоттенхэм" доминировал с первой и до последней минуты, игра шла в одном направлении. Мы хотим выигрывать трофеи, у нас для этого все есть. 
 

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур

 

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