Деле Алли пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не смог появиться в сегодняшнем матче 11-го тура премьер-лиги против "Арсенала" из-за травмы. Как сообщает пресс-служба "шпор" со ссылкой на главного тренера команды Маурисио Покеттино, хавбек пропустит несколько недель. По этой причине он, скорее всего, не сможет помочь сборной Англии в матчах против Шотландии (11 ноября) и Испании (15 ноября).

- На тренировке он вывихнул колено, - приводит пресс-служба "Тоттенхэма" слова Покеттино. - Нам еще нужно провести углубленное медобследование, но его не будет в течение нескольких недель. Будем надеяться, что это не станет большой проблемой для команды. Он очень важный игрок, но это футбол.