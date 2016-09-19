Деле Алли продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Полузащитник Деле Алли поставил подпись под новым контрактом с "Тоттенхэмом". Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 20-летним игроком сборной Англии рассчитано до 2020 года. В текущем сезоне воспитанник "шпор" принял участие в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, что "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по группе в Лиге чемпионов. Первая встреча между командами состоится на следующей неделе, 27 сентября.