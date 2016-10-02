Деле Алли: "Победа над "Манчестер Сити" - громкое заявление от "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в домашнем матче 7-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что этот успех – большое достижение для команды. Подопечные Хосепа Гвардьолы потерпели первое поражение в сезоне.

– Это огромное достижение, громкое заявление от "Тоттенхэма", но мы знали, на что способны, – приводит BBC слова Алли. – "Манчестер Сити" – отличная команда, которая будет на высоких местах по окончании сезона. Это просто великолепная команда, так что нам надо было использовать свои шансы, когда они у нас появлялись. И мы сделали это.