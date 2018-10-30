Деле Алли - о продлении контракта с "Тоттенхэмом": "Чувствую, что нахожусь в отличном клубе"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли сегодня продлил контракт с клубом до 2024 года. 22-летний англичанин признался, что хочет выигрывать титулы со "шпорами".

- Прошло уже несколько лет, но я не смотрю в прошлое, - приводит слова Алли Sky Sports. - Я хочу продолжать совершенствоваться. Я чувствую, что нахожусь в отличном клубе для того, чтобы продолжать делать это. Я буду трудиться каждый день и продолжу следовать указаниям тренера. Каждый футболист хочет выигрывать трофеи, надеюсь, что мы сможем это сделать.

Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе "шпор" и забил 2 гола.

Все о чемпионате Англии - здесь