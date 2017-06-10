Деле Алли: "Не думаю о других клубах, просто наслаждаюсь игрой"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не хочет комментировать слухи о том, что входит в сферу интересов других топ-клубов. 21-летний англичанин подчеркнул, что его все устраивает в "Тоттенхэме".

– Я не думаю о других клубах, – цитирует The Telegraph Алли. – Люди слишком часто беспокоятся о конечной цели, забывая наслаждаться процессом. Они многое теряют из виду. Я лично счастлив в "Тоттенхэме". Никто не знает, где я закончу карьеру, но я наслаждаюсь игрой. Уверен, что буду что-то менять в своей жизни только по необходимости. Спокойно отношусь к переменам.