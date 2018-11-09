Деле Алли навестил юного фаната "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли посетил детский хоспис на севере Англии. Футболист приехал поддержать юного болельщика "шпор" Марка.

22-летний английский хавбек позанимался математикой с Марком. Затем они послушали музыку, поиграли и посоревновались в гонке на самокатах. Алли признался, что Марк его победил. Футболист успел подписать несколько мячей для детей. Работники учреждения, где лечится Марк, считают, что такие визиты положительно влияют на развитие ребят.

В текущем сезоне Алли провел 10 матчей за "шпор" и забил два мяча.