Деле Алли – лучший молодой игрок года премьер-лиги

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли признан лучшим молодым игроком года в Англии по версии ассоциации футболистов-профессионалов (PFA). Хавбек завоевал эту награду второй раз подряд. В голосовании он обошел одноклубника Харри Кейна, защитника "Бернли" Майкла Кина, нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, вратаря "Сандерленда" Джордана Пикфорда и Лероя Сане из "Манчестер Сити".

Напомним, что в голосовании участвовали члены ассоциации, то есть профессиональные футболисты. Лучшим игроком года был признан полузащитник "Челси" Нголо Канте. На счету Алли в нынешнем сезоне 16 голов и 5 результативных передач в 31 матче премьер-лиги.