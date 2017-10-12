Дефо мечтает сыграть на чемпионате мира-2018

Форвард "Борнмута" Джермейн Дефо признался, что рассчитывает сыграть за сборную Англии на чемпионате мира-2018 в России. Нападающий, которому недавно исполнилось 35 лет, играл на мировом первенстве 2010 года, но четыре года спустя на мундиаль не поехал.

- Перед чемпионатом мира всегда хочется проявить себя в клубе, потому что в сборную вызывают на основании заслуг, - цитирует Sky Sports Дефо. - Чтобы попасть в команду, нужно хорошо играть за клуб, забивать голы. Чемпионат мира - это опыт, а не только игры, тренировки и пребывание в отеле с командой. Я считаю, что у нынешней сборной Англии есть гораздо больше возможностей, и поэтому, конечно же, мечтаю сыграть на предстоящем крупном турнире.