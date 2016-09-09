Дебют Бендтнера за "Ноттингем" отложен

Нападающий "Ноттингем Форест" Никлас Бендтнер не сможет сыграть в матче 6-го тура чемпион-лиги против "Астон Виллы"​, сообщил главный тренер команды Филипп Монтанье. 28-летний датчанин, который являлся свободным агентом после разрыва контракта с "Вольфсбургом", два дня назад поставил подпись под двухлетним контрактом.

- Бендтнер хочет вновь набрать форму, которая была у него в премьер-лиге, - цитирует пресс-служба клуба Монтанье. - Мы надеемся, что он может сделать это в нашей команде. Никлас не полностью готов, но он очень близок к этому. Воскресная игра пройдет без него, так как еще слишком рано для его дебюта, но он будет готов сыграть в ближайшие недели.