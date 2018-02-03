Де Хеа проводит 300-й матч за "МЮ"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вышел в стартовом составе клуба на матч 26-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда". Для испанца это 300-я игра в составе "МЮ". По данному показателю он занимает пятое место среди вратарей, а лидирует Алекс Степни, проведший за "МЮ" 539 игр с 1966 по 1979 год. Среди всех игроков больше всего матчей у Райана Гиггза (802 игры с 1991 по 2014 год).

Де Хеа дебютировал в "МЮ" в 2011 году и выиграл с ним чемпионат, Кубок и три Суперкубка Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд"