Де Хеа – об Ибрагимовиче: "Иногда "Бог" говорит с людьми"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа в своем Твиттере опубликовал фотографию с партнером по команде Златаном Ибрагимовичем. 18 ноября нападающий вышел на поле впервые с 20 апреля, когда получил травму колена во встрече Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) - во встрече с "Ньюкаслом" он провел на поле 13 минут.

– Иногда "Бог" говорит с людьми, – подписал Де Хеа снимок с шведским форвардом, который известен своим самомнением.

Сегодня, 22 ноября, "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Базелем" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Ибрагимович снова в деле