23:29 1 мая | Футбол — Англия

Де Хеа - лучший игрок "МЮ" по версии одноклубников, Матич - автор лучшего гола


Вратарь "Манчестер Юнайтед"  Давид Де Хеа назван лучшим игроком команды в сезоне-2017/18 по версии футболистов. В текущем сезоне голкипер принял участие в 43 матчах и пропустил 38 мячей во всех турнирах.

Также был определен автор лучшего гола "МЮ" в сезоне. Им стал Неманья Матич, дальним ударом поразивший ворота "Кристал Пэлас".

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