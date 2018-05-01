Де Хеа - лучший игрок "МЮ" по версии одноклубников, Матич - автор лучшего гола

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа назван лучшим игроком команды в сезоне-2017/18 по версии футболистов. В текущем сезоне голкипер принял участие в 43 матчах и пропустил 38 мячей во всех турнирах.

Также был определен автор лучшего гола "МЮ" в сезоне. Им стал Неманья Матич, дальним ударом поразивший ворота "Кристал Пэлас".