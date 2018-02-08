Де Хеа хочет зарабатывать в "МЮ" не менее 20 миллионов евро за сезон

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа требует значительного увеличения зарплаты. Как сообщает The Sun, 27-летний испанец хочет по новому контракту получать не менее 20 миллионов евро за сезон. Такая зарплата сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком команды. Рекордсменом является новичок "МЮ" Алексис Санчес, получающий за сезон 30 миллионов евро.
Напомним, что контракт Де Хеа с "МЮ" истекает летом 2019 года. Интерес к нему проявляет "Реал".
А я за
Нефилим 25 000 в месяц и не работать ,предел мечтаний))) .Да куда катимся ))
14:17
Ман. юн
Вот именно по этому ты не футболист, а потолок в жизни жить на проценты с банка....... боже, сколько вокруг не адекватов
13:37
Нефилим
Уж если такой кососногой картонке как Санчес платить столько бабла, то сколько должны получать Лукаку Рэшфорд и Погба - мне вообще страшно представить. Такую свинью они этим трансфером себе подложили, ужас. Я кстати подсчитал, что мне для хорошей жизни нужно 6 миллионов рублей, в банк положить - и всю жизнь можно почти не работать... проценты дадут 25 000 в месяц.... а тут такое бабло у них и все мало...
12:53