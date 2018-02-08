Де Хеа хочет зарабатывать в "МЮ" не менее 20 миллионов евро за сезон

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа требует значительного увеличения зарплаты. Как сообщает The Sun, 27-летний испанец хочет по новому контракту получать не менее 20 миллионов евро за сезон. Такая зарплата сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком команды. Рекордсменом является новичок "МЮ" Алексис Санчес, получающий за сезон 30 миллионов евро.

Напомним, что контракт Де Хеа с "МЮ" истекает летом 2019 года. Интерес к нему проявляет "Реал".