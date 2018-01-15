Де Бур уверен, что Заа поступит правильно, если сменит "Кристал Пэлас" на "Ливерпуль"

Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Франк де Бур уверен в том, что нападающий "орлов" Вильфрид Заа сменит клуб. По словам специалиста, форварду нужно перейти в "Ливерпуль" по окончании сезона.

– Жаль, что он был травмирован в первом матче после моего прихода. Нам не хватало Заа, потому что он мог создать гол из ничего, – приводит Omnisport слова де Бура. – Сомневаюсь в том, что ему нужно менять клуб зимой. Но он сделает отличный выбор, если перейдет в "Ливерпуль" по окончании сезона.

Напомним, что 25-летний ивуариец выступает за "Кристал Пэлас" с 2015 года. В текущем сезоне в составе "стекольщиков" он провел 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и один раз ассистировал партнерам по команде.