Де Брейне впервые в карьере отдал три голевые передачи в одном матче

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне установил личный рекорд в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (3:1 к 70-й минуте игры), сообщает Squawka Football. Бельгийский хавбек впервые в своей карьере отметился тремя результативными передачами.

Кроме того, он вышел на первое место по числу ассистов среди игроков, выступающих в топ-5 европейсикх чемпионатов.

В этом сезоне де Брейне принял участие в 36 матчах в составе "горожан", забив 11 мячей и сделав 17 результативных передач.