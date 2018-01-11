Де Брейне в детстве болел за "Ливерпуль"?

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне в детстве был болельщиком "Ливерпуля". На видео, опубликованном на канале Belgian Red Devils, юный футболист спортивной академии "Гента" рассказывает, что его кумир – нападающий Майкл Оуэн.



– Моя любимая команда – "Ливерпуль", а любимый игрок – Майкл Оуэн. Я хотел бы сыграть там однажды, – сказал Де Брюйне.

Напомним, ранее в чемпионате Англии 26-летний бельгиец выступал за "Челси". В текущем сезоне за "Манчестер Сити" на его счету 8 голов и 12 передач в 30 матчах во всех турнирах.