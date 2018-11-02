Де Брейне пропустит месяц из-за травмы колена

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне пропустит около месяца в связи с травмой колена, информирует The Telegraph.

Игрок получил травму в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против "Фулхэма" (2:0). Бельгиец покинул поле хромая в концовке встречи.

Таким образом, Де Брейне пропустит игры с "Манчестер Юнайтед", "Саутгемптоном", "Шахтером", "Вест Хэмом", "Лионом" и "Борнмутом".

Напомним, что игрок совсем недавно восстановился от травмы колена, которую получил в августе.

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