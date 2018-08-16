Де Брейне пропустит до четырех месяцев из-за травмы

Стали известны первые подробности травмы полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне, сообщает The Telegraph. Бельгиец повредил колено во время тренировки и выбыл на длительный срок. Тесты показали, что повреждение игрока идентично тому, что он получил в январе 2016 года в игре с "Эвертоном". Тогда он пропустил 9 недель. На этот раз травма может быть еще серьезнее, и восстановление займет до четырех месяцев.

В прошлом сезоне Де Брейне провел 37 матчей, забил 8 голов в премьер-лиге и помог "Манчестер Сити" стать чемпионом Англии. В нынешнем сезоне он отыграл 30 минут в игре первого тура против "Арсенала" (2:0).