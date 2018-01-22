Де Брейне продлил контракт с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" продлил контракт с полузащитником Кевином Де Брейне. Новое соглашение с 26-летним бельгийцем рассчитано до 2023 года. Футболист подчеркнул, что чувствует себя в клубе как дома.

– Я очень рад, что подписал новый контракт, – цитирует пресс-служба "Манчестер Сити" Де Брейне. – Как я уже говорил ранее, моей целью было остаться в "Сити", я чувствую себя здесь как дома с самого первого дня. Мы не просто выигрываем, мы показываем отличный футбол. Мне очень приятно быть частью этого проекта, я уже представляю, чего мы сможем достичь в ближайшие годы.

Напомним, что де Брейне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 32 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Предыдущий договор был рассчитан до лета 2021 года.