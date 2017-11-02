Де Брейне планирует остаться в "Манчестер Сити" надолго

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне заявил, что абсолютно счастлив в клубе и наслаждается игрой под руководством Пепа Гвардьолы. По его словам, в "Сити" собрался сильный коллектив с большими перспективами.

– С тех пор, как Пеп пришел в клуб, он пропагандирует стиль, который мне очень импонирует, – цитирует Sky Sports футболиста, – Мне здесь очень нравится, в клубе отличная атмосфера. Я чувствую доверие к себе с первых секунд, как здесь оказался. Когда я приехал сюда, это была достаточно возрастная команда. Но руководство совершило много грамотных трансферов, приобретя молодых и перспективных игроков. За ними будущее мирового футбола! Мне очень нравится этот проект и я планирую остаться в нем надолго.

Бельгиец пришел в "Манчестер" из "Вольфсбурга" в 2015 году за 54,5 миллионов фунтов. На данный момент на счету у 26-летнего полузащитника 25 голов и 45 передач в 104 матчах во всех турнирах.