Де Брейне не сомневается в том, что Санчес перейдет в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне высказался о возможном трансфере нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, как о свершившемся факте. По мнению хавбека "горожан", вопрос заключается в том, состоится этот переход в зимнее, или летнее трансферное окно.

- Он очень хороший игрок, - цитирует Telegraph Де Брейне. - Когда он перейдет, то сможет добавить что-то команде. Очевидно, мы будем следить за тем, что произойдет в это трансферное окно. Мы, как игроки, не должны беспокоиться об этом. Если качественный игрок приходит в команду, это хорошо. Если нет - мы будем обходиться теми игроками, что есть. На протяжении всего сезона у нас хороший период. Каждый выполняет свою работу.

Напомним, что контракт Санчеса с "Арсеналом" рассчитан до конца сезона-2017/18. Таким образом, начиная с января, он имеет право вести переговоры о подписании контракта с любым клубом. По данным СМИ, 29-летний чилиец в случае перехода в "Манчестер Сити" летом получит подписной бонус в размере 30 миллионов фунтов.