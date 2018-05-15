Давинсон Санчес продлил контракт с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с защитником сборной Колумбии Давинсоном Санчесом. Новое соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Санчес провел за "Тоттенхэм" 42 матча во всех турнирах и забил один гол. Игрок попал в расширенную заявку сборной Колумбии для участия в чемпионате мира-2018.

Напомним, Санчес перешел в "Тоттенхэм" из "Аякса" в августе 2017 года за 42 миллиона фунтов стерлингов.