Давинсон Санчес продлил контракт с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с защитником сборной Колумбии Давинсоном Санчесом. Новое соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 2024 года.
В нынешнем сезоне Санчес провел за "Тоттенхэм" 42 матча во всех турнирах и забил один гол. Игрок попал в расширенную заявку сборной Колумбии для участия в чемпионате мира-2018.
Напомним, Санчес перешел в "Тоттенхэм" из "Аякса" в августе 2017 года за 42 миллиона фунтов стерлингов.
✍ We are delighted to announce that @daosanchez26 has signed a new contract with the Club, which will run until 2024. 🙌#COYS pic.twitter.com/LeEhM9B9S1– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 мая 2018 г.