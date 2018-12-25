Давид Сильва восстановился после травмы и сможет сыграть с "Лестером"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва восстановился после травмы, информирует официальный сайт "горожан". 32-летний испанец получил повреждение подколенного сухожилия в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:0), который состоялся 8 декабря.
A Boxing Day boost? 💙👀⚽️ pic.twitter.com/DYLrFMUxxH– Manchester City (@ManCity) 25 декабря 2018 г.
Сильва сможет принять участие в матче 19-го премьер-лиги против "Лестера", который пройдет 26 декабря. В текущем сезоне он принял участие в 20 встречах, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи.
"Манчестер Сити" занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 44 очка.
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