22:17 | Футбол — Англия

Давид Сильва восстановился после травмы и сможет сыграть с "Лестером"

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Полузащитник "Манчестер Сити"  Давид Сильва восстановился после травмы, информирует официальный сайт "горожан". 32-летний испанец получил повреждение подколенного сухожилия в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:0), который состоялся 8 декабря.

Сильва сможет принять участие в матче 19-го премьер-лиги против "Лестера", который пройдет 26 декабря. В текущем сезоне он принял участие в 20 встречах, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 44 очка.

Лестер - Манчестер Сити

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